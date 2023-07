Começa em San Martín de los Andes a Conferência Internacional de Neve e Alta Montanha

San Martín de los Andes, Neuquén (Patagônia)

Serão dois dias no Club Lácar da cidade de Neuquén e você poderá desfrutar de exposições sobre autenticidade de destinos, inovação e aperfeiçoamento tecnológico, risco em áreas montanhosas, segurança na montanha e planejamento urbano em cidades de montanha e esportes, entre outros assuntos.O encontro é organizado pelo Ministério do Turismo provincial, a Secretaria Municipal de Turismo, o Bureau de Eventos local e a Câmara Argentina de Turismo e conta com o apoio da Organização Mundial do Turismo, o Ministério Nacional do Turismo e Esportes, o Copade, o Conselho Federal de Investimentos, a Câmara de Esqui e Montanha da Argentina e o Cerro Chapelco Ski Resort.A escolha de San Martín de los Andes e o tema se baseiam na importância -entre outros fatores- do turismo de montanha. As montanhas atraem pelas caminhadas, escaladas e esportes de inverno e suas paisagens espetaculares, sua rica biodiversidade e suas vibrantes culturas locais.