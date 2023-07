Investimentos em exploração mineira ultrapassaram US$ 370 milhões e atingiram o maior nível desde 2012 na Argentina

Exploração mineira

“Esses números refletem o que temos falado, a mineração está em plena atividade em nosso país e não são apenas números, são famílias inteiras e comunidades que crescem graças ao impulso da atividade”, disse a secretária de Mineração, Fernanda Ávila.Nesse contexto, projeta-se que até 2025 as exportações mineiras argentinas cheguem a US$ 8,596 bilhões, o que se traduz em um aumento de mais de 100%. Em março deste ano chegou a 38.495 postos de trabalho, o que representou um crescimento de 7,5% em relação a março de 2022 e acumula 27 meses consecutivos com altas positivas na comparação anual.A Argentina tem 161 projetos de mineração, dos quais 21 estão em produção. Destes, 12 têm o ouro como metal principal e em três deles o produto majoritário é a prata.Além disso, as três plantas de lítio em operação posicionam nosso país como o quarto maior produtor mundial depois da Austrália, Chile e China; e o segundo em recursos (concentração de um material de interesse econômico), superado apenas pela Bolívia.