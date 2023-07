Venda de cimento aumentou 0,5% no primeiro semestre na Argentina, informou câmara do setor

Venda de cimento aumentou 0,5% no primeiro semestre na Argentina

A entidade também especificou que as vendas em junho atingiram 1,083 bilhão, com queda de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Desse total, 1.080.422 toneladas foram destinadas ao mercado interno (com queda de 2,14% na comparação ano-a-ano) e 2.568 para exportação (queda de 54,62% em relação a junho de 2022).As projeções preliminares da AFCP para 2023 mostram um nível de vendas de aproximadamente 13 milhões de toneladas, com leve aumento de 0,2% em comparação com as 12.976.332 toneladas de 2022, quando foi registrado o maior nível dos últimos cinco anos.Por ser um dos principais insumos do setor, o aumento das vendas de cimento é entendido como uma antecipação dos dados sobre a atividade geral do setor da construção, que o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) divulgará no dia 9 de agosto.