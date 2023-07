Argentina promove em São Paulo aumento das exportações metalúrgicas para o Brasil

"Dado o aumento do déficit na balança comercial, o comércio com o Brasil deve crescer", disse Cafiero durante o discurso de abertura do ato realizado na sede do Banco Nación (BNA) em São Paulo, no contexto da missão comercial da qual participa a Associação das Indústrias Metalúrgicas (Adimra) da Argentina.Acompanhado do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e do cônsul-geral em São Paulo, Luis Maria Kreckler, o chanceler acrescentou que o setor metalúrgico argentino "é fundamental para substituir as importações" de produtos do segmento metal-mecânico que "o Brasil hoje compra em outros mercados".O chanceler argentino está realizando, em coordenação com a Adimra, o Plano de Promoção Comercial do Setor Metalúrgico, e disse: "Nosso setor metalúrgico é fundamental para substituir os produtos que o Brasil compra em outros mercados".