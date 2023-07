Artista de Nova Iorque que imprime fotografias com seu próprio sangue expõe em Buenos Aires

@fotoW@

Vencedora da bolsa da Fundação Guggenheim entre 2017 e 2018, Berio trabalha com fotografias e desenhos para transmitir aspectos da experiência visual que são íntimos e viscerais ao mesmo tempo, segundo foi informado.



Em sua série "Family matter", a artista retrata as brincadeiras de luta do filho com o pai: agressividade e amor mesclados e indissociáveis em uma cena de fisicalidade masculina, na qual em sua visão de mãe como parte indissociável do triângulo familiar permanece envolvida na observação estranha e distante do evento.



"Entre laços de sangue e muros que ardem", inaugura na quinta-feira, 6 de julho, às 18h, na Galeria Phuyu (pronuncia-se "pu-iu" e é "nuvem" em quíchua), na rua Esmeralda 986, na cidade de Buenos Aires, onde pode ser visitada até 3 de agosto, de segunda a sexta-feira das 15h às 19h, com entrada gratuita.