Esportes

06-07-2023 13:25 - ESPORTES

Derrota surpresa para o River, embora continue confortável na primeira colocação do Campeonato Argentino de Futebol

O River Plate perdeu por 1 a 2 em sua visita ao Barracas Central, mas continua confortavelmente no topo da Liga Profissional de Futebol(LPF) da Argentina, com nove pontos de vantagem sobre seus escoltas, San Lorenzo e Talleres de Córdoba, depois de disputar a 22º rodada e faltando apenas cinco para o final do torneio.