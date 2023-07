Centro de esqui Chapelco de Neuquén abre suas pistas e adiciona novos voos diretos a partir de segunda-feira

Centro de esqui Chapelco (Neuquén, Patagônia)

Também começaram as aulas da Escola de Esqui e Snowboard, foram habilitadas a Creche e o Jardim de Neve, e começaram os circuitos de motos de neve, passeios de trenó com huskies e caminhadas com raquetes de neve.Chapelco registrou recorde na pré-venda de passes para meios de elevação, aulas de esqui e snowboard, além de aluguel de equipamentos; e espera um fluxo significativo de visitantes da Argentina e de países como Brasil, Chile e Uruguai.Por outro lado, a empresa Jet Smart inaugurou a rota para San Martín de los Andes com uma frequência de três voos semanais. Isso se soma aos 38 voos semanais oferecidos pela companhia Aerolíneas Argentinas, direto de Buenos Aires, Córdoba, Rosario e São Paulo, Brasil.