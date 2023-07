Dívida externa da Argentina foi de US$ 275,093 bilhões no encerramento do primeiro trimestre de 2023

Dívida externa da Argentina

No entanto, esse patamar de US$ 275,093 bilhões foi US$ 1.38 bilhão inferior ao do final do último trimestre de 2022, devido aos pagamentos efetuados pelo governo nacional nos primeiros meses de 2023.Dessa dívida total, US$ 182,684 bilhões são denominados em dólares; outros US$ 52,872 bilhões em Direitos Especiais de Saque (DES) -unidade de conta utilizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)-; US$ 19,399 bilhões em yuans e US$ 12,458 bilhões em compromissos assumidos em euros, entre outras moedas.Já o Balanço de Pagamentos teve um déficit em transações correntes de US$ 5,641 bilhões ao final do primeiro trimestre do ano, marcando assim um forte avanço em comparação com o valor de US$ 1,463 bilhão de janeiro-março de 2022. No ano passado, a conta corrente fechou com déficit de US$ 3,788 bilhões, revertendo o superávit de US$ 6,708 bilhões de 2021.O INDEC também estimou que o dinheiro ou investimentos que os argentinos têm no exterior ou em moeda diferente do peso totalizam US$ 428,635 bilhões, dos quais US$ 246,296 bilhões correspondem a moedas e depósitos.