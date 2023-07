Atividade industrial teve alta de 4,8% na comparação anual em abril, segundo a câmara setorial

Atividade industrial teve alta de 4,8% na comparação anual em abril

A UIA destacou a persistência da “disparidade de desempenho”, uma vez que o crescimento “está concentrado nos ramos associados ao setor energético e ao setor automóvel, enquanto os ramos ligados ao setor agrícola registam quedas, com base no impacto da seca"."Com estes dados, o acumulado do primeiro quadrimestre do ano encerrou com um aumento anual de 5%", afirmou a UIA na apresentação do último relatório do seu Centro de Estudos, no qual especificou que "deste aumento, 4,3 pontos percentuais são explicados pelo desempenho do setor automotivo e de metais básicos".A entidade destacou que “nos primeiros meses do ano o ambiente produtivo foi mais complexo” devido ao “impacto das tensões macroeconómicas e cambiais no tecido produtivo”.