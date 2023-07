Governo argentino pede para bater recordes no turismo receptivo como instrumento de geração de divisas

O ministro da Economia, Sergio Massa

"Setor público, setor privado, Nação, Província, empresas estatais. Estamos todos unidos e acreditamos que o turismo é um dos setores vitais do desenvolvimento da Argentina, dizendo que devemos bater o recorde histórico de visitantes estrangeiros nestas férias de inverno", disse Massa na apresentação da próxima alta temporada das empresas Aerolíneas Argentinas e Trens Argentinos.O evento, realizado no Centro Cultural Kirchner (CCK), também contou com a presença dos ministros dos Transportes, Diego Giuliano, e do Turismo, Matías Lammens, entre outras autoridades.O ministro da Economia pediu que os setores público e privado “trabalhem juntos” para “aumentar o número de dias que os turistas estrangeiros permanecem na Argentina”, com foco na geração de divisas que permitam o turismo receptivo e em “projetar este setor a médio e longo prazo".“Acreditamos que a Aerolíneas Argentinas é, de alguma forma, o instrumento para a promoção, desenvolvimento e conectividade do oitavo maior país do mundo e o defendemos, queremos vê-lo crescer, bem equipado e equilibrado”, afirmou.