A expansão da agricultura aumenta a suscetibilidade de inundações nas planícies, segundo estudo de universidades argentina e britânica

A expansão da agricultura aumenta a suscetibilidade de inundações nas planície

O trabalho, publicado na prestigiosa revista Science, foi realizado por pesquisadores do Grupo de Estudos Ambientais (GEA), que funciona no Instituto de Matemática Aplicada (UNSL-Conicet), e do Departamento de Geologia da Faculdade de Física, Matemática e Naturais da FCFMyN- UNSL.“O que fizemos foi analisar cuidadosamente o trabalho de campo que o grupo de pesquisa realizou nos últimos 20 anos e de outros autores da área em relação a como o balanço hídrico era alterado quando uma cobertura do solo era substituída, por exemplo, campos, pastagens ou florestas para a agricultura", disse Javier Houspanossian, especialista em inundações e processamento e monitoramento por satélite (FCFMyN e GEA) e primeiro autor da publicação.O pesquisador indicou que “embora isso seja algo que vem acontecendo na região dos Pampas há 40 anos, nas últimas duas décadas acelerou muito”. O especialista apontou que, entre 2016 e 2019, que foi um período úmido, a água começou a aparecer em áreas onde antes não havia.Na pesquisa publicada na Science também participaram Esteban Jobbágy, Raúl Giménez, Juan Whitworth-Hulse e Marcelo D. Nosetto, todos do GEA (IMASL-Conicet); e Wlodek Tych, Peter Atkinson,Lancaster e Mariana do Environment Centre, da Universidade de Lancaster.