Obras sobre espiritualidade no novo milênio são expostas por artistas no Museu Malba

Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

Sob o título "Luz e Força. Arte e espiritualidade no novo milênio", a mostra com curadoria de Lara Marmor reúne dezenove artistas argentinos contemporâneos cujas obras giram em torno da espiritualidade. A exposição será inaugurada no dia 13 de julho, às 19h, na Sala 1 do Malba, localizado na Avenida Figueroa Alcorta 3415, da Cidade de Buenos Aires.“Trata-se de uma exploração sobre a prática artística no novo milénio, uma época na qual, em um enredo eclético e por vezes contraditório, convivem as antigas cosmovisões orientais e ameríndias, a meditação, as terapias holísticas, os esoterismos, a homeopatia, o neoxamanismo, a astrologia e o budismo", foi informado em nota.Os jovens artistas que vão participar da exposição são: Roberta Di Paolo, Guadalupe Fernández, Sandra Guascone, Damián Crubellati, Ginevra Landini, Steph Desperies, Ángel Gabriel, Constanza Pulit, Popi Lamadrid, Diana Teira, Mery Perazzo, Nicolás D. Nacif, Enzo Luciano, Juan Montes de Oca, Pablo Firpo, Bruno Grisanti, Tomas Fracchia e, Michelle Lacroix.