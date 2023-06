La Bombonera de Buenos Aires é "o melhor estádio para vivenciar um jogo de futebol", segundo a mídia especializada

La Bombonera de Buenos Aires

"Realmente, não há nada como viver 90 minutos em La Bombonera. Vídeos virais de gols que causam euforia ou torcedores agarrados das cercas de arame farpado podem dar uma ideia, mas pouco pode preparar você para o que o coração e a alma do Boca têm reservado", refere a publicação em um post no Instagram.A Copa90 é um meio de comunicação que compila postagens de futebol sobre diversos assuntos que os torcedores de todo o mundo publicam nas redes sociais, e que nesta ocasião publicou uma lista de vários estádios em diversos países.Na lista encabeçada por La Bombonera, segundo o meio britânico, atrás dela está o estádio San Siro, em Milão, que leva esse nome quando o time “rossonero” é local, enquanto que muda de nome para Giuseppe Meaza quando o Inter joga.Do terceiro ao décimo lugar estão o Westfalenstadion (Borussia Dortmund); o Maracanã, no Rio de Janeiro; o Camp Nou do clube Barcelona; o Santiago Bernabéu do Real Madrid; o Anfield (Liverpool); o Monumental (River Plate); o Celtic Park (Celtic da Escócia) e o Azteca, na capital mexicana.