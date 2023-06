Banco Mundial aprova US$ 900 milhões para saúde, energia e infraestrutura na Argentina

Energias limpas

Depois que a diretoria aprovou os empréstimos ao país, o ministro da Economia argentino, Sergio Massa, disse: "Através do trabalho em conjunto com o Banco Mundial, estamos avançando na abordagem de políticas que melhorem a qualidade de vida dos setores mais vulneráveis do nosso país", afirmou em nota divulgada pelo organismo multilateral.Massa, pré-candidato presidencial pela aliança Unidos por la Patria (UxP), acrescentou: "Com os projetos aprovados pela Diretoria do Banco, estaremos aprofundando e fortalecendo nosso sistema de saúde pública, permitindo a continuidade de políticas de longo prazo centrais para nossa população".Por sua vez, Marianne Fay, diretora do Banco Mundial para a Argentina, Paraguai e Uruguai afirmou: "Estamos acompanhando a Argentina com investimentos que ajudem a reduzir sua vulnerabilidade climática perante as inundações, e que permitam avançar na transição energética, de mãos dadas com as energias limpas e com maior eficiência”.