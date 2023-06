Presidente argentino pede "fortalecer" a gestão e ministro da Economia detalha acordos com organismos internacionais de crédito

O presidente Alberto Fernández

No encontro, o ministro da Economia e candidato à presidência pela Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, informou que “estuda um alívio no pagamento do imposto de renda dos trabalhadores”, entre outras medidas."Na última reta da gestão, o presidente fez um apelo ao fortalecimento de todos os aspectos relativos à administração", explicou o ministro-chefe da Casa Civil e candidato à vice-presidência, Agustín Rossi, em entrevista coletiva ao final do encontro.Na reunião, Massa apresentou a seus pares de gabinete um relatório "muito detalhado" sobre as negociações em andamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e explicou que "o Banco Mundial aprovou recentemente um empréstimo de 900 milhões de dólares para o país, o fundo saudita 100 milhões dólares para a construção do aqueduto Córdoba-Santa Fe. e o BID outro empréstimo para fortalecer as reservas do país".