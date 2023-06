Exposição reúne recorte antológico da obra do artista argentino Antonio Berni

A exposição "Antonio Berni"

São mais de 20 obras destacadas pertencentes à família do desenhista, pintor, ilustrador, gravador e muralista, "um artista de vanguarda cuja extensa carreira abrangeu o surrealismo, o Novo Realismo, o pop e o hiper-realismo", descreve a galeria em nota.Antonio Berni (1905-1981) trabalhou no início dos anos 60 com a reciclagem de objetos do cotidiano e resíduos industriais, de onde surgiram seus Monstros, que apareciam em pesadelos de Ramona Montiel, a prostituta que, junto com Juanito Laguna, são personagens centrais de sua narrativa, e os quais utilizava para enunciar sua visão crítica da sociedade daquele momento.A exposição inclui também peças como "Ramona desnuda", colagem e óleo sobre madeira de 1973, "Estudio para El Decameron" técnica mista de 1975 e "La mujer del abanico", xilocolagem de 1970, todas com linguagem própria e inconfundível do artista nascido na cidade de Rosario, província de Santa Fe.A exposição "Antonio Berni" pode ser visitada na Espacio Arroyo Galeria de Arte (localizada na rua Arroyo, 834, cidade de Buenos Aires), até 12 de julho, com entrada gratuita.