Rod Stewart volta à Argentina em outubro

Rod Stewart

Na apresentação, esperam-se clássicos como "Do You Think I`m Sexy?", "Hot Legs", "Sailing", "Maggie May", "You Wear It Well" e "Forever Young", entre muitos outros. Os ingressos para esta nova visita de Rod Stewart estarão disponíveis a partir desta sexta-feira ao meio-dia, através do site Ticketflash.com.ar.A nova chegada ao país do intérprete que ficou conhecido como vocalista do The Faces ocorre cinco anos depois de seu último show em nosso país, ocorrido no mesmo palco onde se apresentará em outubro, e 34 anos depois de sua primeira visita à Argentina.Anteriormente, Rod Stewart havia visitado a Argentina em 1978, mas apenas como espectador da Copa do Mundo, para torcer pela seleção escocesa, após ganhar uma aposta de seu colega Elton John, outro conhecido fã desse esporte.