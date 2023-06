A pitoresca cidade de Salta se prepara para a temporada de inverno

"Salta é uma cidade com muitas cidades, ou muitas cidades em uma cidade. É uma galeria de arte ao ar livre, por seu patrimônio arquitetônico e histórico; é uma capital gastronômica, uma cidade cultural onde você vive, respira e aprecia a cultura", afirmou o secretário de Turismo do Município de Salta, Fernando García Soria.A cidade está localizada no Valle de Lerma, no centro da província com o mesmo nome, cerca de 1.400 quilômetros a noroeste de Buenos Aires. Foi fundada em 1582 e atualmente é habitada por aproximadamente 700 mil pessoas; seu clima é moderado, com temperatura média no ano de 22 graus e inverno seco e morno, cujos registros de temperatura oscilam entre 3 e 21 graus em julho.Seu aeroporto internacional "Martín Miguel de Güemes", sete quilômetros ao sul do centro da cidade, possui conexões com o Aeroparque Jorge Newbery e o aeroporto internacional de Ezeiza, além de vários pontos do país, como Mendoza, Iguazú, Neuquén, Bariloche, Rosario e Córdoba, e com São Paulo, no Brasil."Mas o componente mais marcante que Salta tem são os salteños, que têm esse dom natural de bons anfitriões", afirmou, acrescentando: "O calor e a cordialidade das pessoas nesta cidade são verdadeiramente únicos e marcam muito a diferença".Salta tem "cerca de 215 estabelecimentos hoteleiros, em todas as suas categorias", com cerca de "12 mil camas", que representam "mais de 70% da oferta hoteleira da província e cerca de 30% no norte da Argentina", detalhou.