"Devemos gerar os dólares necessários para pagar a dívida ao FMI e nunca mais voltar", afirma ministro da Economia argentino

O ministro-chefe da Casa Civil, Agustín Rossi (esq), o presidente Alberto Fernández e o ministro da Economia, Sergio Massa (dir)

Em declarações realizadas no âmbito da Convenção Anual da Câmara da Construção (Camarco), o ministro revelou que “nas próximas horas será conhecido o programa com o Fundo para os próximos 6 meses”.Massa, pré-candidato a presidente pela aliança Unión por la Patria (UxP), garantiu que “os 44 bilhões de dólares pedidos em 2019 ao FMI significam assumir metas, compromissos e obrigações; significam abrir mão de parte de sua autonomia para se amarrar a um programa”.Portanto, “uma obsessão que o próximo Presidente, seja ele quem for, deve ter é consolidar o programa exportador para gerar todos os dólares necessários para pagar ao Fundo Monetário Internacional e nunca mais voltar ao referido organismo”, afirmou.