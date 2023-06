Governo argentino afirma que nesta semana haverá "grandes avanços" com o Fundo Monetário Internacional

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa

“Vamos avançar em tudo o que refere à concretização do acordo. E muito provavelmente o ministro dará uma entrevista coletiva quando estiver concluído", disse Rubinstein à imprensa depois da primeira reunião desde a apresentação da pré-candidatura presidencial do ministro Massa para as eleições primárias de agosto próximo.Por sua vez, o secretário das Finanças, Eduardo Setti, disse que nesta semana continuarão trabalhando para chegar a um acordo com o FMI e garantiu que a pré-candidatura presidencial do ministro Sergio Massa está sendo bem recebida no mercado e no organismo internacional."Esperamos fechar um bom acordo com o Fundo Monetário que traga alívio", afirmou o funcionário, garantindo que após a nomeação de Massa como pré-candidato a presidente, a equipe econômica está "tranquila, focada na gestão", e acrescentou: "Acho que o mercado apalpa muito bem isso".A equipe econômica tem negociado virtualmente com os técnicos do Fundo para avançar na flexibilização de algumas condições estabelecidas no acordo fechado há um ano, a partir do impacto que a estiagem causou nas receitas em moeda estrangeira dos cofres do Banco Central.