Consumo de energia aumentou 7% nos primeiros cinco meses de 2023 na Argentina, segundo relatório privado

Consumo de energia aumentou 7% nos primeiros cinco meses de 2023 na Argentina

O crescimento do consumo em relação ao mesmo período do ano anterior teve incidência pelo recorde histórico registrado em março, com alta de 28,6% na comparação anual, destacou a Fundelec. Da mesma forma, em maio houve crescimento de 7,7%, em relação a abril.No entanto, o relatório também indicou que em maio houve uma retração no consumo de 7,8% em comparação com o mesmo mês de 2022, chegando a 10.815,3 Gigawatts/hora (GWh). Por outro lado, uma potência máxima de 21.837 Megawatts (MW) foi registrada em 29 de maio às 21h06, longe do recorde de 29.105 MW de 13 de março deste ano.A demanda residencial representou 43% do total do mês passado e teve queda de 13% em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto a queda foi de 2,5% no setor comercial (29% do consumo total) e de 4,3% no setor industrial (28%).