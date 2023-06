Política

Argentina e Brasil avançam na produção regional de insumos sanitários estratégicos

A ministra da Saúde argentina, Carla Vizzotti, conduziu um encontro com autoridades do Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos, do Brasil, com o objetivo de avançar na produção local com transferência de tecnologia de vacinas contra a febre amarela e kits de diagnóstico biológico molecular para bancos de sangue.