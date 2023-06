Aerolíneas Argentinas terá um voo diário para a rota Bariloche-São Paulo a partir de julho

Aerolíneas Argentinas terá um voo diário para a rota Bariloche-São Paulo

“A partir de 3 de julho, os voos diários entre Brasil e Bariloche começarão a operar diariamente, saindo de São Paulo à 1 da manhã e chegando a Bariloche às 7 da manhã”, disse o secretário de turismo de Bariloche, Gaston Burlon.Essa rota se soma aos voos fretados das operadoras brasileiras, que prevêem uma chegada massiva de visitantes do país vizinho nesta temporada de inverno.A companhia aérea voará com o Boeing 737-800 e o Boeing 737 MAX 8, com capacidade para 170 passageiros em duas classes de assentos, conforme informado.