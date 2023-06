River vence e acaricia o título da Liga Argentina de Futebol

Estudiantes 1-1 San Lorenzo; Central Córdoba 0-0 Gimnasia La Plata; Tigre 2-1 Vélez Sarsfield; Racing 1-1 Barracas Central; River Plate 3-1 Instituto; Godoy Cruz 4-0 Boca Juniors; Huracán 1-1 Newell's; Lanús 2-1 Talleres de Córdoba; Arsenal 0-2 Platense; Rosario Central 1-1 Colón; Sarmiento 4-1 Atlético Tucumán. (Completan Belgrano-Banfield)



Posições

River Plate 50 pontos; Talleres (Córdoba) 40; San Lorenzo 38; Lanús 37; Estudiantes 36; Rosario Central 35; Defensa y Justicia 33; Argentinos Jrs. e Instituto 32; Belgrano 31; Newell's e Platense 29; Boca Jrs. 28; Racing 27; Gimnasia 26; Tigre e Central Córdoba 25; Colón (Santa Fe) e Barracas Central 24; Unión (Santa Fe) 23; Instituto (Córdoba) 22; Independiente e At. Tucumán 21; Huracán 19; Vélez e Banfield 18; Arsenal 17.



Próxima Rodada (22)

Platense-Lanús; At. Tucumán-Unión; Vélez-Arsenal; Barracas Central-River Plate; San Lorenzo-Rosario Central; Estudiantes-Central Córdoba; Talleres-Godoy Cruz; Independiente-Huracán; Colón-Racing; Instituto-Belgrano, Banfield-Argentinos Jrs; Defensa y Justicia-Tigre; Boca Jrs-Sarmiento (Junín); Newell's-Gimnasia.

O Talleres perdeu como visitante para o Lanús por 2 a 1, enquanto o San Lorenzo empatou 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata; O Unión derrotou o Independiente por 3 a 0 e o Defensa y Justicia perdeu por 1 a 3 na visita ao Argentinos Juniors.Por sua vez, o Boca Juniors segue à deriva no torneio local depois de perder por 4 a 0 como visitante para o modesto Godoy Cruz de Mendoza, enquanto o Racing empatou com o Barracas Central e o Tigre venceu o Vélez por 2 a 1.Resultados (Rodada 21):