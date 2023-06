Ushuaia teve primeiro fim de semana de esqui e espera uma "grande temporada" de inverno

Ushuaia teve primeiro fim de semana de esqui

A movimentação dos esquiadores que viajam da capital fueguina ao Cerro Castor, localizado a uns 26 quilômetros da cidade, começou na sexta-feira, quando o complexo abriu suas portas pela primeira vez desde o início do inverno.O começo das atividades no centro de inverno, junto com outros estabelecimentos próximos onde se pratica esqui de fundo, trenós puxados por cães e motos de neve, serviu de pontapé inicial para uma temporada que os operadores do setor qualificam como “animadora”.O presidente do Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Dante Querciali, antecipou que para este ano se espera "um grande número de turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros", ao qual se deve acrescentar o movimento interno dentro da província.Querciali disse que o primeiro grande acontecimento do inverno fueguino será o Festival Nacional de Inverno, que acontecerá no sábado, 8 de julho, e no domingo, 9 de julho, com a participação do município e de fornecedores privados.