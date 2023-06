Principais subsídios econômicos na Argentina diminuíram quase 15% ano-a-ano em abril

Subsídios do governo argentino aos setores de água, energia e transporte

O crescimento nominal dos principais itens foi liderado por Energia, com aumento de 81,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que significou uma redução real de 16,1% em relação à evolução da inflação no mesmo período. Por sua vez, em termos absolutos, a Energia foi a rubrica com o maior aumento nominal, atingindo $420,685 bilhões.A companhia de gás Cammesa teve repasses nominais 8,1% maiores enquanto diminuíram 48,8% em termos reais, enquanto os repasses do Plano Gas.Ar aumentaram 490,3% e 188,7% em termos reais. Por outro lado, Transportes ocupa 20% das transferências, cresce 84,2% e cai 9,6% em termos reais.Dessa forma, os subsídios acumulam US$ 3,8 trilhões (cerca de 15,2 bilhões de dólares) nos últimos doze meses na moeda maio de 2023, o que significa uma queda real de 21% em comparação com o mesmo período anterior e de 25% em relação ao pico observado em junho, acumulados entre julho de 2021 e junho de 2022.