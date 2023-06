O custo da cesta básica de alimentos na Argentina aumentou 5,2% em maio e a cesta básica total avançou 7,2%

Cesta básica de alimentos na Argentina aumentou 5,2% em maio

Enquanto isso, o custo da Cesta Básica Total (CBT) avançou 7,2% em maio, de modo que o mesmo grupo familiar precisou ter uma renda de 217.915 pesos para não cair na pobreza. O INDEC informou na semana passada que a inflação no varejo em maio foi de 7,8%, abaixo dos 8,4% de abril.Desta forma, a cesta básica alimentar, que mede a evolução dos preços dos produtos alimentícios necessários para a subsistência, e que marca o patamar abaixo do qual se entra na linha de indigência, acumulou alta de 47,4% nos primeiros cinco meses do ano, contra a inflação geral de 42,2%.Já o índice de indigência, entendido como a parcela dos pobres cuja renda não é suficiente para comprar o mínimo de alimentos para sobreviver, situou-se em 8,1% entre julho e dezembro do ano passado, perante 8,8% no mesmo período de 2021.Com uma população estimada em 46,2 milhões de habitantes, esses números indicam que 18,1 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza e, entre elas, 3,7 milhões são consideradas indigentes.