The Cure, Blur, Pet Shop Boys e Beck serão os músicos destacados do Primavera Sound em Buenos Aires

The Cure, Blur, Pet Shop Boys e Beck no Primavera Sound em Buenos Aires

A lista confirmada hoje pela organização também incluirá importantes nomes locais e internacionais como Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, El mató a un Policía Motorizado, Turf, Virus, Catnapp, Richard Coleman, Rayos Láser, Black Midi e Marina Sena, entre outros.Desta forma, a lista dos artistas do festival é revelada depois de esgotados em poucas horas os ingressos disponibilizados na modalidade conhecida como Early Birds.Até agora, os outros artistas confirmados são Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El mató a un Policía Motorizado, Marina Sena, Muna, Milo J, Off!, Slowdive, The Blessed Madona, Turf, The Twilight Sad, Virus e Weyes Blood, entre outros.Assim começa a tomar forma o desembarco deste segundo capítulo do prestigiado encontro musical surgido na Espanha, que após suas recentes edições em Barcelona, Madrid e Porto, prepara a sua passagem por Buenos Aires e São Paulo, e tem previsto fazer estreia em Asunción e Bogotá. Os ingressos para esta nova edição podem ser adquiridos através do site www.enigmatickets.com.