Bariloche projeta sua temporada de inverno

San Carlos de Bariloche, província de Rio Negro (Patagônia)

“Tivemos um final de semana muito bom na cordilheira, principalmente em Bariloche, com uma ocupação muito alta, como estava previsto, aproximadamente 90% da capacidade dos hotéis, com quase 100 voos durante o fim de semana prolongado visitando a cidade, o que é um grande número para esta época, prévia ao inverno”, disse o funcionário.O ministro acrescentou que Bariloche “não para de crescer como destino turístico durante todo o ano” e especificou que “em termos de turismo de neve e turismo de inverno, tem uma diversidade de ofertas, com diferentes lugares próximos a Bariloche”.“No Cerro Catedral foram apresentadas as inovações técnicas que vão fazer a diferença este ano, as quais têm a ver com o sistema de inovação artificial para grande parte do terço inferior da montanha, com ampliação de pistas e novos meios de elevação que tornam a capacidade esquiável do local cada vez mais acessível e estável”, explicou.Por outro lado, o ministro enfatizou que "El Bolsón é outra das novidades na região" e destacou que "o Cerro Perito Moreno, a poucos quilômetros da cidade de Bolsón, é um dos centros mais novos da Argentina".