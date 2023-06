Produção do setor químico cresceu 14% na comparação anual em abril, segundo a câmara

Indústria química e petroquímica

“É observada uma leve recuperação da demanda e, consequentemente, da produção de produtos químicos e petroquímicos, após algumas paradas programadas para manutenção; no entanto, o resto do ano se mostra bastante desafiador diante de possíveis restrições às importações e pagamentos de fretes internacionais”, disse Jorge de Zavaleta, diretor executivo do Ciqyp.Por sua vez, as vendas locais cresceram 2% em abril na comparação mês a mês, 15% em relação ao mesmo período do ano anterior e 19% no acumulado; enquanto as exportações caíram em abril. Por outro lado, as exportações em abril registraram queda de 17% no mês, 24% no comparativo anual e 23% no acumulado, devido à sazonalidade e priorização do mercado local.A capacidade instalada do setor em abril teve uma utilização média de 66% para produtos básicos e intermediários e 99% para os produtos petroquímicos, segundo o relatório.