Exposição "El dorado" na Fundação Proa recebe prêmio de melhor projeto expositivo internacional

Fundação Proa, bairro La Boca (Buenos Aires)

A exploração do mito de "El Dorado" no território americano é o tema desta exposição, uma investigação documental realizada em conjunto com a Americas Society de Nova York e o Museo Amparo de Puebla, do México, com obras e visões de mundo da cultura de artistas latino-americanos, de Víctor Grippo a Mathias Goeritz, Stefan Brüggemann e Laura Vinci, entre outros.A exposição, que pode ser visitada até agosto, retoma o mito da época colonial espanhola como pretexto para apresentar diferentes propostas que remetem a outro tipo de "ouro" americano, e outros extrativismos, passados e presentes, onde o chocolate, o tomate, a borracha dos pneus e a cochonilha são usados como corante.A Fundação Proa (Avenida Pedro de Mendoza 1929, bairro La Boca, na cidade de Buenos Aires) agradeceu a Associação de Museólogos e Museógrafos da Andaluzia (AMMA) e o Culture & Museums International Tech Fórum pelo prêmio.Os Prémios Expone nasceram em 2020 para reconhecer o valor, o esforço e a excelência da prática profissional em projetos ou estratégias desenvolvidas por museus e centros de exposições.