Neve, montanhas, aventura, gastronomia e vinhos conforma a variada oferta invernal da província de Mendoza

A província de Mendoza

Sem dúvida, a natureza e as montanhas ocupam um lugar preponderante na atração de visitantes, que optam por caminhar pelos povoados andinos de Potrerillos, Uspallata, Villavicencio e, se as condições meteorológicas o permitirem, chegar ao limite com o Chile em Las Cuevas e a entrada do Túnel Internacional Cristo Redentor.A cidade de San Rafael oferece seus belos cenários naturais nas margens dos rios Diamante e Atuel, com seus complexos hidrelétricos e represas, reservatórios de Los Reyunos, Agua del Toro ou o fabuloso Cañón Atuel, emoldurado pelos espelhos d'água Nihuil e Valle Grande.Estes são os cenários perfeitos para desfrutar plenamente da prática de rafting, caiaque, canoagem, windsurf, mountain bike, pesca, navegação e ecoturismo, enquanto o Sosneado e o Vulcão Overo convidam à aventura e ao esqui selvagem ou de fundo.