Gasoduto Néstor Kirchner torna realidade a "soberania energética", afirma presidente argentino

Gasoduto Néstor Kirchner

Em uma mensagem publicada na sua conta na rede social twitter, o Chefe de Estado reivindicou as obras de infraestrutura que vão permitir economizar 4,2 bilhões de dólares por ano em substituição de importações de gás natural liquefeito, combustíveis líquidos e eletricidade.As palavras do presidente são acompanhadas de um vídeo que mostra parte das instalações e o momento da abertura das válvulas da tubulação.O Gasoduto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), obra fundamental para o desenvolvimento energético da Argentina, realizou a abertura da primeira válvula de enchimento como parte do processo que será concluído em 9 de julho, quando será realizada a inauguração oficial do primeiro trecho local do gasoduto que levará gás da formação de Vaca Muerta até o centro do país.A entrada em operação do gasoduto que vai da localidade de Tratayén, na província de Neuquén, até a cidade de Salliqueló, na província de Buenos Aires, permitirá ampliar a capacidade de transporte do gás e fazê-lo chegar aos centros consumidores, o que permitirá uma economia de US$ 4,2 bilhões por ano, para substituir a importação de gás natural liquefeito, combustíveis líquidos e eletricidade.