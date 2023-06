Estimam que exportações argentinas de trigo para a campanha 2023/24 terão alta de 120%

Exportações argentinas de trigo

“Depois de uma campanha 2022/23 em que as exportações sofreram fortemente, e dificilmente ultrapassarão a faixa de 4 ou 4,5 milhões de toneladas até o final da campanha comercial, pode-se esperar uma recuperação do que será o ciclo 2023/24", indicou a entidade de valores de Rosario em um trabalho.Desta forma, a BCR estima que poderão ser expedidas entre dezembro deste ano e novembro de 2024 entre 4 e 4,5 milhões de toneladas, o que significaria um aumento de 120% com o que foi embarcado neste ciclo comercial.Em valores internacionais de hoje, estes 9,5 milhões de toneladas em exportações poderiam representar um montante de US$ 2,37 bilhões de dólares, estimou o relatório, considerando "uma recuperação mais do que importante da contribuição do complexo para a balança comercial do nosso país".