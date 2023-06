Sonegação na comercialização de vinhos para o Brasil é desmontada

Sonegação na comercialização de vinhos para o Brasil

O procedimento foi realizado em uns trinta estabelecimentos nas províncias de Misiones, Córdoba, Mendoza e na cidade de Buenos Aires, além de estados fronteiriços com o Brasil, e como resultado foram apreendidas mais de 12.500 garrafas de vinhos de luxo avaliadas em US$ 65 milhões, apontou a Receita Federal em nota.A AFIP atuou em conjunto com a Polícia Federal Argentina, a Receita Federal do Brasil e o Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), e também participaram das operações agentes da Direção Geral de Impostos (DGI), da Direção Geral de Alfândegas (DGA) e da Direção Geral de Recursos da Segurança Social (Dgseso).Durante o procedimento, agentes da DGI interditaram 11.426 garrafas de vinho de alta qualidade sem comprovação documental para justificar sua origem, com valor de mercado superior a 50 milhões de pesos, enquanto foram lavradas 20 ocorrências por violação da Lei 11.683.