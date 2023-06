Argentina: índice de preços no atacado aumentou 7,1% em maio e custo da construção 7,2%

Argentina: índice de preços no atacado aumentou 7,1% em maio

Dessa forma, os preços no atacado acumulam alta de 37,1% nos primeiros cinco meses do ano e de 107,6% nos últimos 12 meses, enquanto o custo da construção apresentou altas de 36,9% e 115,1%, respectivamente.Com esses indicadores, o INDEC concluiu a divulgação dos índices relacionados com a evolução dos preços em maio, iniciada ontem ao anunciar a inflação do mês passado, que registrou alta de 7,8%.O Índice de Custo da Construção (ICC) na Grande Buenos Aires mede as variações mensais experimentadas pela construção privada de edifícios para habitação na Cidade Autônoma de Buenos Aires e nos 24 distritos dos subúrbios de Buenos Aires.Por sua vez, o índice de preços no atacado tem por objetivo medir a evolução média dos produtos nacionais e importados comercializados no mercado interno.