A Argentina foi distinguida entre os 30 países que mais lutam contra o tráfico de pessoas no mundo

Tráfico de pessoas

A apresentação do relatório global ocorre quando faltam poucos dias para o Segundo Encontro da Plataforma Regional contra o Tráfico, que reúne quase todos os países da América do Sul, e que acontecerá na Argentina nos dias 4 e 5 de julho.De acordo com o relatório mundial sobre Tráfico de Pessoas 2023, nosso país permanece na categoria mais alta em termos de prevenção, perseguição, assistência e proteção às vítimas. O novo relatório "Trafficking in Persons Report (TIP Report)" foi apresentado pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.A Argentina esteve mais uma vez no Nível 1, a categoria mais alta, superando alguns países europeus que fazem parte do Nível 2, como Portugal, Itália, Suíça, Irlanda, Grécia ou Noruega. No capítulo dedicado à Argentina, afirma-se que “o Governo cumpre os padrões mínimos para a eliminação do tráfico”.Além disso, destaca que "na Argentina, o Conselho Federal de Combate ao Tráfico do Governo e a Exploração de Pessoas promove a coordenação intragovernamental nas ações contra o tráfico".