Turismo estrangeiro gerou até agora uma receita de 2,3 bilhões de dólares

Crescimento do turismo estrangeiro na Argentina

O responsável destacou, entre outros aspectos, o trabalho desenvolvido pela entidade encarregada de promover o turismo do país no exterior, e que os Estados Unidos e o Canadá se destacaram nesta primeira parte do ano, como países que enviam turistas para a Argentina com o maior crescimento dos últimos 13 anos.O funcionário afirmou que “além dos registos comparativos que fizemos com o último ano da pré-pandemia, hoje estamos confirmando que há um crescimento histórico, que envolve mais de 10 anos de estatísticas oficiais”.“Na comparação histórica, os 664.809 turistas dos Estados Unidos que chegaram entre janeiro e maio de 2023 é o número mais elevado nesse mesmo período dos últimos 13 anos, até agora o maior crescimento tinha sido registado em 2019 com 558.732”, sublinhou.Sosa mencionou o caso da Patagônia como "algo histórico" "já que é a primeira vez que foi realizado com a proposta específica desta região" e acrescentou que também gerou "Press Trip, levando jornalistas de diferentes meios de comunicação dos Estados Unidos para a Patagônia, para La Rioja, San Juan e Corrientes, todas as ações para posicionar e promover a Argentina no mercado dos Estados Unidos”.