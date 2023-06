Pesquisador argentino recebe a mais alta distinção mundial em veterinária

O pesquisador argentino, Carlos Lanusse

A AAVPT reconheceu Lanusse pelo "mérito por sua notável carreira acadêmica, contribuição para a formação de recursos humanos e por sua contribuição ao conhecimento científico ao longo de sua carreira", o que o torna o primeiro cientista latino-americano a obter este prêmio, informou a organização.Nos âmbitos científicos, considera-se que a distinção entregue pela AAVPT é o maior mérito a que pode aspirar um investigador nesta disciplina biomédica, destacou um comunicado do Conicet-Tandil. A cerimónia de entrega foi realizada em Washington e incluiu uma conferência onde discursou sobre o seu extenso percurso académico e científico."Esta distinção nos coloca na vanguarda da ciência mundial, que, tendo feito todo este trabalho desde a Argentina e em Tandil em particular, lhe dá uma relevância ainda maior", disse Lanusse, explicando que apesar de receber vários prêmios a nível nacional e internacional "sem dúvida, esta é a mais importante".Sublinhou que neste prémio, “o relevante é que é por toda uma trajetória, por toda a contribuição científica e ao conhecimento em farmacologia veterinária” e salientou que se trata de um reconhecimento ao “conhecimento global, científico” contribuído e “à formação de recursos humanos que têm ajudado no desenvolvimento da disciplina à escala mundial".