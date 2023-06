A brasileira Andréa del Fuego será a décima autora da Residência de Escritores do Malba

Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

Na quarta-feira, 21 de junho, às 19h, a escritora brasileira será entrevistada na biblioteca do museu particular pela jornalista Valeria Tentoni, participará do Laboratório de Tradução REM com três contos inéditos em espanhol e vai recomendar livros para o público na biblioteca de língua portuguesa do Instituto Guimarães Rosa.Durante sua estadia em Buenos Aires e além do tempo de escrita e pesquisa para seu livro, Del Fuego participará de uma série de programas especiais em torno de seus interesses particulares, bem como de diferentes conferências junto com outros colegas e organizações locais.A Residência nasceu em 2018 e destina-se a autores estrangeiros e estabelece-se como um fórum de intercâmbio e criação literária. Segundo os organizadores, o programa tem como objetivo favorecer o desenvolvimento artístico e profissional dos autores, a partir do convite para morar cinco semanas em Buenos Aires, e promover o intercâmbio entre os convidados e os escritores e especialistas residentes no país.