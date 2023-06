Cerro Perito Moreno em El Bolsón se prepara para a temporada de inverno na província de Río Negro

Cerro Perito Moreno, Río Negro (Patagônia)

El Cerro cresceu significativamente com a instalação de vários meios de elevação: Teleférico ao Plateau (2019), Teleski del Este e arrastos para a nova área de iniciantes a uma altitude de 1700 m (2021) e Teleski del Oeste (2022).Na alta temporada, o preço do passe diário para adultos será de $ 13.000 (cerca de cinquenta dólares), enquanto para menores será de $ 11.700; em temporada média, de $ 10.400 e $ 9.360, e em baixa de $ 9.750 e $ 8.780, respectivamente. Todas as promoções de junho para usar nas temporadas média e alta podem ser encontradas na web, http://laderas.com.arO cerro Perito Moreno, distante 25 quilômetros ao noroeste de El Bolsón e a uma hora e meia do aeroporto internacional de Bariloche pela Rodovia 40, inclui uma grande variedade de atrações turísticas em diferentes épocas do ano.No inverno você pode praticar esportes e atividades de aventura como esqui alpino e nórdico, snowboard, descida em trenó e caminhadas com raquetes de neve, enquanto no verão você pode praticar trekking, cavalgadas e observação de flora e fauna nativas.