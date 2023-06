Missão de 18 empresas de sete províncias viaja a São Paulo para buscar negócios com o Brasil

A secretária de Produção do município de La Matanza, Débora Giorgi

"É uma rodada de negócios multissetorial com mais de 200 contatos para os empresários argentinos", disse a secretária de Produção do município de La Matanza, a ex-ministra Débora Giorgi, a qual lidera a missão comercial em nome do prefeito Fernando Espinoza, máxima autoridade do FAM.Esta é a terceira viagem internacional organizada pela FAM em São Paulo, depois que as duas anteriores geraram, segundo Giorgi, 400 milhões de dólares em exportações brasileiras e investimentos brasileiros na Argentina, terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois da China e dos Estados Unidos.A missão dos grandes, médios e pequenos empresários é conformada por marcas consolidadas como a empresa de alimentos Marolio, mas também um dos poucos casos no mundo de empresa pública municipal de vinhos, como a Vinícola Cutral Co na cidade de Neuquén, que oferece pela primeira vez no exterior o vinho "Cutral Có-Viñedos del Viento", um blend de tintos e brancos para supermercados brasileiros.“Existem empresas de sete províncias, desde alimentação, massas, panificação, uma enorme variedade de vinhos, produtos biológicos, uma importante gama de frutos gourmet desidratados e produtos de valor acrescentado como pastas dentífricas e painéis solares”, explicou.Por sua vez, o cônsul-geral da Argentina em São Paulo, Luis María Kreckler, destacou o apoio à inserção de pequenas e médias empresas no mercado brasileiro com a organização de rodadas de negócios e o apoio institucional da embaixada para a engenharia financeira e logística das exportações.