"Houve uma decisão e estamos vendo a recuperação", afirma o presidente Alberto Fernández e pede "para não voltar atrás"

O Chefe de Estado destacou que a conquista foi graças ao esforço da "sociedade argentina" e pediu "para não voltar atrás", em mensagem com tom eleitoral, ao liderar o ato em que foi realizada a primeira exportação para o Brasil da Fábrica de eletrodomésticos, Whirlpool.“Tudo isso o fizemos nós, não eu. O povo fez isso, a sociedade argentina. Incluo os empreendedores, os empresários, os que investem, os que confiam no país, os que não compram títulos, mas investem em máquinas para que vocês tenham trabalho e produzam, e seu ganho real é carregar um contêiner que possa sair para o Brasil ", disse Fernández.Acompanhado na tribuna pelo ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, e na primeira fila pelo embaixador da Argentina no Brasil e pré-candidato presidencial pelo partido governista Frente de Todos (FDT), Daniel Scioli, o presidente pediu para "continuar construindo" um país industrializado."A Argentina não nasceu para ser o celeiro ou o supermercado do mundo, é capaz de produzir máquinas de lavar, carros, produtos industrializados que nos permitem entrar no mundo e trazer divisas, das quais precisamos e muito", acrescentou o presidente.Fernández destacou especialmente a decisão da empresa anfitriã de eletrodomésticos que há anos começou a investir no país, primeiro para garantir a produção interna de máquinas de lavar e nos últimos meses realizou investimentos para ampliar sua linha de produção e começar a exportar.