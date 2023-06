Emprego privado formal na indústria aumentou 3,8% em março na Argentina e acumula 20 meses de alta

Emprego privado formal na indústria aumentou 3,8% em março

Em março havia mais de 1.190.480 pessoas ocupadas na indústria, o maior nível em mais de quatro anos (sem sazonalidade). Quando comparado com dezembro de 2019, foram criados 97.860 empregos privados formais no setor, um aumento de 9%, destacou a Secretaria da Indústria e Desenvolvimento Produtivo em nota.Nesse sentido, o secretário da Indústria, José de Mendiguren, destacou que "a indústria continua crescendo com a geração de empregos de qualidade; 34 meses de expansão evidenciam que isso não é uma coincidência ou resultado de um ressalto, mas sim o efeito de políticas concretas para conseguir que a indústria cresça e continue sendo o motor do desenvolvimento do país".As palavras do funcionário referem-se ao fato de que desde maio de 2020 o trabalho na indústria está em clara recuperação, depois que a atividade produtiva começou a reativar, após ter superado o pico da pandemia.Os números de março deste ano estão acima daquele mês de 2020, acumulando assim 34 meses de expansão dentro dos quais já são 20 meses consecutivos de crescimento ininterrupto (sem sazonalidade).