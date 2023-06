Produção de carne suína baterá novo recorde este ano

Produção de carne suína

“2023 pretende bater todos os recordes na produção de carne suína”, refere o relatório elaborado pelos especialistas da BCR Emilce Terré e Javier Treboux, os quais realçaram que “o setor da produção suína continua a apresentar uma grande dinâmica, com um crescimento ininterrupto nos últimos anos”.A análise destacou que esta atividade está “apoiada principalmente pela rápida adoção da carne suína nos hábitos alimentares dos argentinos”, e destacou que “a produção local vem experimentando um notável aumento nas últimas décadas”.Segundo os números oficiais, em 2022 foram abatidos 7,7 milhões de suínos, o que representou um recorde absoluto para o país e um aumento de 2,5% em comparação com 2021.A produção total atingiu 723.380 toneladas (carne com osso equivalente), apresentando um aumento de 4%. Assim, a Argentina mais que dobrou sua produção de carne suína nos últimos 10 anos e a multiplicou por cinco nos últimos 20 anos.