Quase 620 mil turistas não residentes visitaram a Argentina em abril

Quase 620 mil não residentes visitaram a Argentina em abril

Esse órgão público também informou que durante o mês de abril houve mais de 531.000 viagens de turistas residentes argentinos para o exterior, retomando assim o país o superávit em sua balança de atividade turística.“Não estamos mais falando de recuperação, e sim do crescimento do turismo internacional, que é essencial para gerar divisas e empregos em todo o país”, disse o ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens.Conforme informado oficialmente, o turismo internacional ultrapassou os níveis pré-pandêmicos em abril de 2023, uma tendência que continuou até maio. Entre os fatores que explicam esses números, destaca-se a bem-sucedida campanha da Aerolíneas Argentinas para estimular o turismo receptivo durante os meses de baixa temporada em destinos nacionais.O relatório da Direção Nacional de Mercados e Estatísticas do Ministério do Turismo e Esportes da Nação baseia-se nos registros migratórios fornecidos pela Direção Nacional de Migrações (DNM) e na Enquete de Turismo Internacional (ETI).