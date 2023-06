A Patagônia argentina promove seus destinos turísticos nos Estados Unidos

Patagônia argentina

As reuniões foram realizadas no âmbito da "1ª edição do Buy Patagonia Argentina", evento promovido pelo INProTur, a Entidade Patagônica e as pastas de turismo das províncias que compõem essa região da Argentina.Entre outros objetivos, busca-se gerar um espaço próprio onde os destinos possam ser mostrados para operadoras de turismo e agentes de viagens dos Estados Unidos, disse a agência. Conforme informado, as atividades começaram no Consulado da Argentina em Nova York, onde mais de 100 participantes estiveram presentes para participar de espaços de networking.A delegação patagônica foi integrada por 40 empresários, representantes de câmaras, associações regionais de desenvolvimento turístico, representantes dos diferentes órgãos governamentais de turismo das províncias e autoridades do INProTur.A Entidade Patagônica promove e coordena o turismo recreativo oficial e privado, e é formada pelas Organizações Oficiais de Turismo de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego, Antártica e Ilhas do Atlântico Sul.