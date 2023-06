Ministro da Economia da Argentina conversa com embaixadores da Liga Árabe sobre investimentos e parcerias estratégicas

Ministro da Economia da Argentina com embaixadores da Liga Árabe

O ministro propôs aos diplomatas "acelerar a cooperação em setores estratégicos tanto para a Argentina quanto para os países árabes, como energia tradicional e verde, minerais críticos como lítio e cobre, além de agroalimentares a partir do aumento de áreas cultivadas e a biotecnologia", informou o Palácio das Finanças em comunicado.No encontro estavam os embaixadores do Líbano, Marrocos, Catar, Tunísia, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Síria, Egito, Líbia e a Liga dos Estados Árabes. No início do encontro, Massa analisou junto com os diplomatas o fluxo comercial dos últimos anos.Nesse sentido, vale destacar que a balança comercial com os países árabes é tradicionalmente positiva para a Argentina, cujo saldo contribui em média com quase US $4 bilhões por ano para as reservas do Banco Central.Assim, em 2022, as exportações destinadas ao conjunto do mundo árabe atingiram US $7,489 bilhões, enquanto as importações foram de US $3,513 bilhões.