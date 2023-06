Exposição no Museu de Arte Oriental de Buenos Aires: "Do", o "perpétuo andar"

Museu de Arte Oriental de Buenos Aires

A exposição percorre parte da trajetória dos artistas Julieta Jiterman e Juan Pablo Marturano os quais, a partir de diferentes abordagens criativas, se comprometem com a rotina: o caminho (rota) no hábito ritual (rotina).Jiterman aborda o Sumi-e, pintura tradicional japonesa feita com nanquim, com uma variação: ele usa um material inusitado para essa prática, o alumínio, para percorrer o caminho do pincel. Por seu lado, Marturano integra o montanhismo e a sua prática artística: talha uma pedra e a deixa como oferenda em um pico, enquanto pega outra pedra desse pico como testemunho da sua passagem e a retrata.A exposição "Dō" pode ser visitada de 14 de junho a 5 de novembro, de quarta a domingo, das 14h às 20h, com entrada gratuita, no Museu Nacional de Arte Oriental, Viamonte 525, segundo andar (Centro Cultural Borges), na cidade de Buenos Aires.