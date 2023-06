Província patagônica de Neuquén lança temporada de inverno com seus destinos de neve

Cerro Chapelco, Neuquén

“Tanto os centros de inverno quanto os destinos turísticos da província se prepararam para fazer uma grande temporada. A expectativa que temos é superar os números que tivemos na temporada passada, que foram bons, e tudo indica que assim será de novo", disse o ministro do Turismo da referida província, Sandro Badilla.Nesse sentido, o funcionário provincial afirmou que “existe um bom nível de reservas nos destinos turísticos, e a pré-venda dos centros de inverno funciona muito bem”, e, ao mesmo tempo, anunciou que “está em processo de habilitação, antes no início da temporada, um quinto centro de inverno, em Loma Hermosa, na Estrada 40".Da mesma forma, destacou a "importante melhora na conectividade" nos dois aeroportos da província: na cidade de Neuquén e em San Martín de los Andes, principalmente durante os meses de julho e agosto, com as duas frequências semanais para São Paulo, Brasil, e a partir de 3 de julho o novo voo da companhia low cost, JetSmart.